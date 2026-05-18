La squadra di pallamano di Ferrara ha vinto il campionato di serie B territoriale dell’Area 4, che comprende l’Emilia-Romagna. La finale si è disputata in trasferta, nel palazzetto di Casalgrande, dove i padroni di casa si preparavano a festeggiare, forte dello scontro diretto con due reti di vantaggio. La vittoria di Ferrara è arrivata in un match deciso sul campo, portando la squadra alle finali nazionali che si terranno a Chieti.

Pallamano Ferrara conquista in trasferta la vittoria del campionato di B territoriale Area 4 (Emilia-Romagna) e lo fa in un pala Keope di Casalgrande dove erano i padroni di casa a prepararsi per fare festa, forti dello scontro diretto con 2 reti di scarto. E quelle due reti di divario costituivano la differenza tra la grande gioia e due possibili scenari, la festa dei reggiani o il tutto rimandato all’ultima partita. Ma i ragazzi di Sebastian Cara non si fanno intimidire e partono alla grande, con un primo tempo perfetto dove si registra una difesa d’acciaio guidata dal giovanissimo Leon di Gaetano e un lavoro corale di prim’ordine, coordinato da capitan Filippo Pasini, che consentirà ad Elia Perotto di mettere a segno ben 13 marcature complessive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pallamano Ferrara vola alle finali nazionali di Chieti

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