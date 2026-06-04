Prime Video ha pubblicato il cast completo di Roast in Peace 2, la seconda stagione dello show. Tra i partecipanti figurano rapper, influencer e personaggi del mondo dello spettacolo. La lista include artisti noti nel panorama italiano. La produzione prevede nuove puntate con interviste e momenti di intrattenimento. La stagione è attesa per la prossima programmazione, senza ulteriori dettagli sulla data di uscita.

Prime Video ha annunciato il cast completo di Roast in Peace 2, seconda stagione dell'irriverente comedy show condotto da Michela Giraud Su Prime Video è ancora tempo di funerali perchè è ancora tempo di Roast in Peace: il comedy show più irriverente guidato da Michela Giraud si prepara infatti alla seconda stagione, di cui è stato annunciato oggi il cast completo. Cinque nuove celebrità, cinque "defunti" d'eccezione sono pronti a farsi seppellire dalle risate, alcuni di loro anche ad alto tasso di permalosità. Sono Fedez, Alessandro Borghese, Simona Ventura, Giuseppe Cruciani e Asia Argento, che hanno già fatto il loro ingresso ufficiale nello show grazie al primo video diffuso via social. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Roast in Peace 2: chi c'è nel cast della prossima stagione, da Fedez ad Asia Argento

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