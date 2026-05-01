Amazon ha annunciato i nomi dei partecipanti che prenderanno parte allo speciale di Halloween di LOL, lo show comico che ha già visto le sue edizioni precedenti. I concorrenti, già noti nelle versioni passate, torneranno per affrontare nuove sfide seguendo le regole del programma. Lo speciale sarà disponibile su Prime Video e vedrà alcuni di loro riproporre le proprie performance in una serata dedicata al divertimento e alla comicità.

Amazon ha annunciato i protagonisti delle edizioni precedenti che torneranno per mettersi alla prova con le regole del comedy show. Prime Video ha annunciato i nomi dei protagonisti dello speciale di LOL: Chi ride è fuori in arrivo a Halloween. Il nuovo appuntamento per chi vuole divertirsi davanti agli schermi coinvolgerà ben sei tra i protagonisti di tutte le edizioni precedenti, aggiungendo inoltre degli elementi unici e un'atmosfera. da brividi. Chi si sfiderà nello speciale In LOL Halloween Special saranno quindi Maccio Capatonda, Katia Follesa, Lucia Ocone, Herbert Ballerina, Brenda Lodigiani e Andrea Pisani a sfidarsi per 4 ore consecutive.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - LOL: Halloween, svelato il cast dello speciale in arrivo su Prime Video

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