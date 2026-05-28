Per Andrea Delogu è un periodo a dir poco scintillante. La conduttrice, reduce dal trionfo a Ballando con le Stelle e con una vita privata che procede a gonfie vele al fianco di Alessandro Marziali, sta collezionando un impegno dopo l’altro. Eppure, anche quando si è al top, bisogna saper dire di no. Ed è esattamente quello che ha fatto la Delogu di fronte a una proposta tutt’altro che banale: quella di entrare nel cast di The Traitors Italia 2, il reality condotto da Alessia Marcuzzi su Prime Video. Perché Andrea Delogu ha detto no a The Traitors. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela, Andrea Delogu sarebbe stata corteggiata per partecipare come concorrente al reality di Prime Video, le cui registrazioni sono previste proprio per quest’estate. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Andrea Delogu, il rifiuto ad Alessia Marcuzzi per The Traitors

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