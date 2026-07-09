Mediaset ha annunciato i palinsesti per la stagione 202627, confermando il ritorno di Passaparola e del Grande Fratello Vip, condotto ancora da Ilary Blasi. La trasmissione riprenderà in autunno. Su Rete 4, Milo Infante condurrà Ore 11 durante la mattina e presenterà un nuovo programma di prima serata al martedì. Sono previste anche altre novità e conferme tra le programmazioni della rete.

Mediaset ha presentato i palinsesti della stagione 202627 tra tante conferme e diverse novità e ritorni. In autunno ripartirà il Grande Fratello Vip, affidato ancora una volta a Ilary Blasi, mentre su Rete 4 Milo Infante condurrà Ore 11 nella fascia mattutina e un nuovo programma di prima serata al martedì. Tra i titoli più attesi c’è L’Isola dei Famosi, che tornerà tra fine 2026 e inizio 2027 con la conduzione di Selvaggia Lucarelli. Ampio spazio alla musica con Battiti Live che si divide in tre: l'appuntamento tradizionale, l'edizione primaverile e il nuovo spin-off invernale. E tre sono anche i programmi in mano a Michelle Hunziker, con Il Club dell’1%, Super Karaoke e, stando al Corriere della Sera, Zelig. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Palinsesti Mediaset 2026/27: torna Passaparola, confermato Grande Fratello Vip con Ilary Blasi

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