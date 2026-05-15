Grande Fratello Vip 2026 Ilary Blasi balla con i concorrenti sulle note di Annalisa | Video Mediaset

Da superguidatv.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la semifinale del Grande Fratello Vip 2026, Ilary Blasi è entrata nella casa per un momento di sorpresa, ballando insieme ai concorrenti sulle note di una canzone di Annalisa. La conduttrice ha condiviso un momento informale con i partecipanti, coinvolgendoli in un ballo spontaneo. La scena è stata registrata e diffusa sui canali ufficiali del reality, aggiungendosi alle altre fasi della puntata che si è conclusa con l’accesso in finale di alcuni concorrenti.

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La semifinale del Grande Fratello Vip 2026 vede Ilary Blasi varcare la porta rossa della casa per una sorpresa ai concorrenti. La conduttrice si ritrova così improvvisamente a ballare una coreografia di Francesca Manzini. Grande Fratello Vip 2026, Ilary Blasi balla con i concorrenti sulle note di “Esibizionista” di Annalisa. Un momento esilarante nella casa del Grande Fratello Vip 2026. Ilary Blasi, entrata a sorpresa nella casa di Cinecittà per comunicare il verdetto del quarto finalista, si ritrova a ballare la nuova coreografia di Francesca Manzini diventata oramai un vero tormentone. Sulle note di “Esibizionista” di Annalisa, la Blasi balla con tutti i concorrenti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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