Grande Fratello Vip 2026 Ilary Blasi balla con i concorrenti sulle note di Annalisa | Video Mediaset

Durante la semifinale del Grande Fratello Vip 2026, Ilary Blasi è entrata nella casa per un momento di sorpresa, ballando insieme ai concorrenti sulle note di una canzone di Annalisa. La conduttrice ha condiviso un momento informale con i partecipanti, coinvolgendoli in un ballo spontaneo. La scena è stata registrata e diffusa sui canali ufficiali del reality, aggiungendosi alle altre fasi della puntata che si è conclusa con l’accesso in finale di alcuni concorrenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui