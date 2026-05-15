Grande Fratello Vip 2026 Ilary Blasi balla con i concorrenti sulle note di Annalisa | Video Mediaset
Durante la semifinale del Grande Fratello Vip 2026, Ilary Blasi è entrata nella casa per un momento di sorpresa, ballando insieme ai concorrenti sulle note di una canzone di Annalisa. La conduttrice ha condiviso un momento informale con i partecipanti, coinvolgendoli in un ballo spontaneo. La scena è stata registrata e diffusa sui canali ufficiali del reality, aggiungendosi alle altre fasi della puntata che si è conclusa con l’accesso in finale di alcuni concorrenti.
La semifinale del Grande Fratello Vip 2026 vede Ilary Blasi varcare la porta rossa della casa per una sorpresa ai concorrenti. La conduttrice si ritrova così improvvisamente a ballare una coreografia di Francesca Manzini. Grande Fratello Vip 2026, Ilary Blasi balla con i concorrenti sulle note di “Esibizionista” di Annalisa. Un momento esilarante nella casa del Grande Fratello Vip 2026. Ilary Blasi, entrata a sorpresa nella casa di Cinecittà per comunicare il verdetto del quarto finalista, si ritrova a ballare la nuova coreografia di Francesca Manzini diventata oramai un vero tormentone. Sulle note di “Esibizionista” di Annalisa, la Blasi balla con tutti i concorrenti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
GRANDE FRATELLO VIP 2026: ILARY BLASI TORNA AL COMANDO E IL CAST FA GIÀ DISCUTERE
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