Grande Fratello Vip 2026 il ballo della finale di Ilary Blasi e i concorrenti | Video Mediaset
La finale del Grande Fratello Vip 2026 è andata in onda su Canale 5, con un momento speciale dedicato ai concorrenti ancora in gara e ai finalisti. Durante l’evento, è stata trasmessa una sigla e un ballo interpretato dai partecipanti rimasti nella casa. Nello studio televisivo erano presenti l’ospite conduttrice e gli eliminati della stagione. La puntata ha visto anche l’intervento di altri membri del cast e l’interazione tra pubblico e concorrenti.
Grande Fratello Vip 2026, al via la finale su Canale 5. Per l’occasione una sigla e un ballo con protagonisti i finalisti dalla casa, mentre nello studio c’è Ilary Blasi e i concorrenti eliminati. Inizio col botto alla finale del Grande Fratello Vip con una sigla con tanto di ballo con i finalisti. Dallo studio in pista c’è la bellissima padrona di casa Ilary Blasi con tutti i concorrenti eliminati. A sorpresa poi arriva anche Francesca Manzini con il suo tecnicismo centrale diventato virale sui social! . 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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