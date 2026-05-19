Grande Fratello Vip 2026 il ballo della finale di Ilary Blasi e i concorrenti | Video Mediaset

La finale del Grande Fratello Vip 2026 è andata in onda su Canale 5, con un momento speciale dedicato ai concorrenti ancora in gara e ai finalisti. Durante l’evento, è stata trasmessa una sigla e un ballo interpretato dai partecipanti rimasti nella casa. Nello studio televisivo erano presenti l’ospite conduttrice e gli eliminati della stagione. La puntata ha visto anche l’intervento di altri membri del cast e l’interazione tra pubblico e concorrenti.

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