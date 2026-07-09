Palinsesti Mediaset 2026-2027 i concerti in onda su Canale 5 | da Irama ad Achille Lauro passando per Giorgia ed Emma

Da superguidatv.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La presentazione dei palinsesti Mediaset 2026-2027 si è svolta a Cologno Monzese, annunciando programmi e novità in arrivo dall'autunno. Tra le principali proposte, ci saranno concerti di artisti italiani come Irama, Achille Lauro, Giorgia ed Emma, trasmessi sui canali del gruppo. Non sono stati forniti dettagli sui palinsesti specifici o sulle date di messa in onda. La programmazione si concentrerà anche su altri contenuti, con un'attenzione particolare alla musica italiana dal vivo.

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Si è tenuta a Cologno Monzese la presentazione ufficiale dei Palinsesti Mediaset 2026-2027 con tutte le novità in arrivo dal prossimo autunno. Tra conferme e novità, grande spazio sarà dedicato alla musica italiana con la messa in onda dei concerti di grandi star del panorama musicale italiano. Scopriamo insieme di chi si tratta. Palinsesti Mediaset 2026-2027, la musica torna protagonista su Canale 5. La grande musica italiana è protagonista indiscussa dei nuovi Palinsesti Mediaset Autunno 2026-2027. Durante la presentazione ufficiale alla stampa sono state rivelate le novità televisiva di una stagione che si preannuncia davvero imperdibile per tutto il pubblico delle reti Mediaset. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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