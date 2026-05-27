Per la stagione 2026 di X Factor, Irama è stato annunciato come nuovo giudice, sostituendo Achille Lauro. La trasmissione, prevista per settembre su Sky e Now, vedrà anche la conferma di Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi nel ruolo di giudici. La conduttrice Giorgia è riconfermata alla guida del programma. La data di inizio non è ancora stata comunicata ufficialmente.

X Factor 2026 scalda i motori con i primi annunci tra conferme e novità. Anzitutto a sostituire Achille Lauro come giudice nel talent che debutterà a settembre su Sky e in streaming su Now, ci sarà Irama che così completa la squadra con i confermati Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. Alla conduzione confermata Giorgia. Le registrazioni delle Audizioni, con il cast al gran completo, partiranno il 2 e 3 giugno a Milano, all’Allianz Cloud: lì si terranno anche Bootcamp e Last Call. “X Factor continua a essere uno dei progetti più identitari della nostra offerta editoriale, capace ogni anno di intercettare linguaggi, passioni e sensibilità delle nuove generazioni attraverso la musica e il racconto del talento – dichiara Giuseppe De Bellis, Executive Vice President Sport, News & Entertainment Sky Italia -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - X Factor 2026, Irama sostituisce Achille Lauro ed è il nuovo giudice. Giorgia confermata alla conduzione: ecco quando inizia

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Irama Sostituisce Achille Lauro a X Factor Tutti i Dettagli

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