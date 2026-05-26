Irama è stato annunciato come nuovo giudice di X Factor 2026, sostituendo Achille Lauro. La conferma arriva da Sky dopo settimane di voci circolate nel settore. Il cantante trentenne, molto seguito in Italia, si unirà alla giuria del talent show. Con lui, è prevista anche la partecipazione di Giorgia, mentre il cast ufficiale sarà comunicato a breve.

Ora è ufficiale: Irama sarà il nuovo giudice a X Factor 2026. Dopo settimane di rumor, infatti, Sky conferma che a prendere il posto di Achille Lauro nel programma sarà proprio il cantante trentenne, uno dei più apprezzati della scena musicale italiana. La nuova edizione del talent Sky Original prodotto da Fremantle arriverà a settembre, ma il conto alla rovescia è partito con l’annuncio della squadra che accompagnerà i concorrenti nella prossima avventura. Al tavolo, insieme alla new entry, ci saranno tre conferme: Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani. Alla conduzione, per il terzo anno consecutivo, torna Giorgia. Ma scopriamo tutti i dettagli e cosa aspettarci dall’edizione 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - X Factor 2026, il cast della nuova edizione: confermata Giorgia e Irama al posto di Achille Lauro

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