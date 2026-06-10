Durante una lite familiare, un uomo di 70 anni ha impugnato un fucile da sub e ha minacciato il genero. I carabinieri sono intervenuti e l’hanno arrestato per tentato omicidio. L’episodio si è verificato a Carini. La scena si è svolta in un contesto di tensione tra i due. L’uomo è stato portato in caserma e ora si trova a disposizione delle autorità.

Ha minacciato il genero impugnando un fucile da sub al culmine di una lite familiare. Con questa accusa un uomo di 70 anni è stato arrestato dai carabinieri a Carini per tentato omicidio. L’intervento dei militari è scattato dopo una segnalazione giunta al numero di emergenza 112. Una volta raggiunto il luogo indicato, i carabinieri sono riusciti a disarmare l’anziano e a condurlo in caserma per gli accertamenti del caso. La perquisizione Nel corso della successiva perquisizione i militari hanno rinvenuto un fucile. Sono attualmente in corso verifiche per accertare se l’arma fosse detenuta regolarmente. Gli investigatori stanno inoltre ricostruendo nel dettaglio la dinamica della lite e le circostanze che hanno portato all’intervento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - Palermo, minaccia il genero con un fucile da sub durante una lite: arrestato un 70enne

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