Palermo minaccia il genero con un fucile da sub durante una lite | arrestato un 70enne

Da feedpress.me 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una lite familiare, un uomo di 70 anni ha impugnato un fucile da sub e ha minacciato il genero. I carabinieri sono intervenuti e l’hanno arrestato per tentato omicidio. L’episodio si è verificato a Carini. La scena si è svolta in un contesto di tensione tra i due. L’uomo è stato portato in caserma e ora si trova a disposizione delle autorità.

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Ha minacciato il genero impugnando un fucile da sub al culmine di una lite familiare. Con questa accusa un uomo di 70 anni è stato arrestato dai carabinieri a Carini per tentato omicidio. L’intervento dei militari è scattato dopo una segnalazione giunta al numero di emergenza 112. Una volta raggiunto il luogo indicato, i carabinieri sono riusciti a disarmare l’anziano e a condurlo in caserma per gli accertamenti del caso. La perquisizione Nel corso della successiva perquisizione i militari hanno rinvenuto un fucile. Sono attualmente in corso verifiche per accertare se l’arma fosse detenuta regolarmente. Gli investigatori stanno inoltre ricostruendo nel dettaglio la dinamica della lite e le circostanze che hanno portato all’intervento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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