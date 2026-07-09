Palermo litiga con il cognato e muore soffocato dal suo peso | indagini sulla tragedia a Sferracavallo

A Sferracavallo, frazione di Palermo, un uomo di circa 50 anni è morto durante una lite con il cognato. La discussione si è conclusa con il decesso dell’uomo, che sarebbe stato soffocato dal suo stesso peso. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze dell’incidente. Non sono state rese note ulteriori dettagli sulla dinamica o sulle cause della lite.

Tragedia a Sferracavallo, borgata marinara di Palermo, dove un uomo di circa 50 anni ha perso la vita durante una violenta lite familiare con il cognato. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. La tragedia durante una colluttazione. L’episodio si è verificato intorno alle 13.30 all’interno di un’abitazione. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto hanno trovato la vittima ormai priva di vita, riversa a terra nei pressi del cancello d’ingresso della casa. Secondo una prima ricostruzione, nel corso della colluttazione il cognato sarebbe caduto sull’uomo, schiacciandolo con il proprio peso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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