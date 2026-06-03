Carpaneto muore schiacciato sotto il suo trattore

Notizia in breve

Un uomo di 74 anni è morto martedì 3 giugno vicino a Carpaneto, in località Valle di Segola, dopo essere stato schiacciato sotto il suo trattore durante un incidente agricolo nel tardo pomeriggio. La vittima è deceduta sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.