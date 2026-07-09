Nella terza puntata di Temptation Island, Filippo Bisciglia ha condotto lo show. Durante la serata sono stati mostrati i momenti più discussi tra le coppie e i singles. Tra i protagonisti, Gabriele è stato definito “tossico” da alcuni spettatori, mentre Soraya ha ricevuto il paragone con Ursula della Sirenetta. La puntata ha visto anche numerosi interventi e commenti sui social network.

Milano, 8 luglio 2026 - Ecco le pagelle della terza puntata di Temptation Island 2026 di mercoledì 8 luglio. Tengo anzitutto a ringraziare Maria, Raffaella, la Fascino, la redazione, Filippo, i montatori e i consulenti musicali per il distillato di trash altissimo che ci hanno regalato anche stavolta. Sento di amarvi. Sara e Gabriele: voto Soap turca. Che falò abbiamo visto? Continuo a chiedermelo. Vado di persona a consegnare l’Oscar a Gabriele, perché è veramente un genio nel recitare la parte del fidanzato narcisista e manipolatore. E’ evidente che stia interpretando un ruolo, non può esistere davvero un personaggio così tossico in natura. Non è proprio concepibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Pagelle Temptation Island: Filippo Bisciglia è il guru che tutti meriteremmo, Gabriele tossico, Soraya è Ursula della Sirenetta

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Pagelle Temptation Island: Il caos della seconda puntata!

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