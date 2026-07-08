Temptation Island Gabriele rinuncia a Sara | decisivo Filippo Bisciglia il conduttore poi fa riferimento alla fine della sua relazione
Gabriele Govoni ha deciso di lasciare Sara Palumbieri durante il falò di confronto trasmesso nell’ultima puntata di Temptation Island. La decisione è stata presa dopo giorni di tensioni e gelosie tra i due. Filippo Bisciglia, conduttore dello show, ha commentato la fine della relazione tra i due, sottolineando come sia arrivata al termine in modo definitivo. La puntata si è conclusa con l’addio tra Gabriele e Sara.
Si chiude con un addio uno dei percorsi più discussi di questa edizione di Temptation Island. Nella puntata dell’8 luglio, Gabriele Govoni e Sara Palumbieri si sono ritrovati davanti al falò di confronto dopo giorni di tensioni e gelosie. Un faccia a faccia intenso, segnato dalle lacrime e da una decisione destinata a cambiare il futuro della coppia. Dopo quasi sette anni di relazione, i due hanno scelto di separarsi, almeno per il momento. Le lacrime di Gabriele: “Ho sbagliato”. Durante il confronto, Gabriele ha ammesso di aver commesso errori e di non essere riuscito a gestire la propria gelosia. Il fidanzato ha raccontato di aver sofferto nel vedere Sara avvicinarsi al tentatore che nel villaggio era stato soprannominato “Hulk”, confessando di voler comunque tornare a casa insieme a lei. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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