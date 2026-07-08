Gabriele Govoni ha deciso di lasciare Sara Palumbieri durante il falò di confronto trasmesso nell’ultima puntata di Temptation Island. La decisione è stata presa dopo giorni di tensioni e gelosie tra i due. Filippo Bisciglia, conduttore dello show, ha commentato la fine della relazione tra i due, sottolineando come sia arrivata al termine in modo definitivo. La puntata si è conclusa con l’addio tra Gabriele e Sara.

Si chiude con un addio uno dei percorsi più discussi di questa edizione di Temptation Island. Nella puntata dell’8 luglio, Gabriele Govoni e Sara Palumbieri si sono ritrovati davanti al falò di confronto dopo giorni di tensioni e gelosie. Un faccia a faccia intenso, segnato dalle lacrime e da una decisione destinata a cambiare il futuro della coppia. Dopo quasi sette anni di relazione, i due hanno scelto di separarsi, almeno per il momento. Le lacrime di Gabriele: “Ho sbagliato”. Durante il confronto, Gabriele ha ammesso di aver commesso errori e di non essere riuscito a gestire la propria gelosia. Il fidanzato ha raccontato di aver sofferto nel vedere Sara avvicinarsi al tentatore che nel villaggio era stato soprannominato “Hulk”, confessando di voler comunque tornare a casa insieme a lei. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Temptation Island, Gabriele rinuncia a Sara: decisivo Filippo Bisciglia, il conduttore poi fa riferimento alla fine della sua relazione

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