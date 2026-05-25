A giugno 2026, le pensioni saranno pagate senza ritardi. Le altre prestazioni Inps, come assegno unico e Naspi, avranno date di pagamento diverse. Le date precise per queste ultime non sono state ancora comunicate. Le pensioni arriveranno come previsto, mentre le altre prestazioni seguiranno un calendario separato. Nessun rinvio è stato annunciato per le date di pagamento di giugno.

Giugno 2026 si apre con il pagamento regolare delle pensioni, senza rinvii dovuti al calendario. Diverse invece le finestre previste per le altre prestazioni Inps, che seguiranno date differenti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Pagamenti Inps giugno 2026, il calendario: pensioni, assegno unico, Naspi. Tutte le date

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pagamenti INPS Maggio 2026: calendario TUTTE le date per ADI, Assegno Unico, NASpI e Pensioni

Notizie e thread social correlati

Il calendario dei pagamenti Inps di aprile 2026, dalle pensioni alla Naspi: tutte le dateL’Inps ha reso pubblico il calendario dei pagamenti previsto per aprile 2026, includendo le date di accredito delle pensioni, dell’Assegno unico e...

Leggi anche: Inps, le date dei pagamenti a maggio di pensioni, naspi e assegno unico: le date

Temi più discussi: INPS: Pensionati – il cedolino di pensione di giugno 2026; Cedolino pensione di giugno online: importi e calendario pagamenti; Pensioni, in arrivo aumenti sul cedolino di giugno 2026: a chi spettano e cosa sapere; Assegno unico maggio 2026, quando arrivano i pagamenti.

QdR | Pagamenti INPS di giugno 2026, il calendario completo tra pensioni, ADI e Assegno Unico dlvr.it/TShL1g Leggi di più x.com

ADI e SFL, pagamenti giugno 2026 in due fasi: date e ricariche INPSA giugno 2026 l’Assegno di inclusione (ADI) e il Supporto formazione e lavoro (SFL) seguono un calendario di pagamento INPS articolato in due momenti distinti. Le prime erogazioni e gli arretrati ... quotidianodiragusa.it

Pagamenti INPS di giugno 2026, il calendario completo tra pensioni, ADI e Assegno UnicoCalendario pagamenti INPS giugno 2026: pensioni dal 1° giugno, Assegno Unico il 18 e 19, date ADI, SFL e NASpI. quotidianodiragusa.it