Inps le date dei pagamenti a maggio di pensioni naspi e assegno unico | le date
A maggio, circa 400.000 pensionati e beneficiari in regione riceveranno i pagamenti dell'Inps per pensioni, Naspi e assegno unico. Le date previste per le erogazioni sono state rese note dall'ente, ma la festività del Primo Maggio potrebbe causare lievi ritardi nelle consegne. I pagamenti sono programmati in diversi giorni, a seconda delle categorie e delle modalità di accredito.
Sono quasi 400mila gli umbri a cui tra pochi mesi l'Inps dovrà versare l'assegno di pensione. Tuttavia, con la festività del Primo Maggio ci saranno dei leggeri ritardi nei pagamenti. Da Inps fanno sapere che normalmente il pagamento è previsto sempre il primo giorno bancabile del mese, fatta.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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