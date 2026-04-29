Inps le date dei pagamenti a maggio di pensioni naspi e assegno unico | le date

A maggio, circa 400.000 pensionati e beneficiari in regione riceveranno i pagamenti dell'Inps per pensioni, Naspi e assegno unico. Le date previste per le erogazioni sono state rese note dall'ente, ma la festività del Primo Maggio potrebbe causare lievi ritardi nelle consegne. I pagamenti sono programmati in diversi giorni, a seconda delle categorie e delle modalità di accredito.