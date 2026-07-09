Il co-fondatore del Popolo della Famiglia è agli arresti domiciliari con l’accusa di aver truffato per 4,7 milioni di euro. La vicenda riguarda un episodio legato a presunte frodi finanziarie che coinvolgono anche i suoi familiari. L'uomo, noto per il suo passato politico nel partito del Pd e per le posizioni conservatrici, è stato fermato dopo indagini dei pm. La procura ha contestato le accuse di truffa aggravata.

Dal seggio parlamentare del Pd, al più ultracattolico dei partiti, il Popolo della Famiglia (con l’immancabile coté contro aborto, unioni civili, eutanasia eccc.), fino agli arresti domiciliari, per le accuse di truffa aggravata e continuata, raccolta abusiva del risparmio, abusivismo finanziario e reati fiscali. È la parabola di Mario Adinolfi che, secondo la Procura di Roma, mentre predicava morale e famiglia, avrebbe costruito un sistema capace di raccogliere oltre 4,7 milioni di euro negli ultimi cinque anni da decine di ignari risparmiatori. Ad attirarli, il miraggio di enormi guadagni grazie alla cosiddetta “ Scommessa collettiva “, un Betting Group promosso sui social e presentato come un metodo quasi infallibile per ottenere rendimenti elevati e garantiti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Padre, madre e… scommesse: ai domiciliari il co-fondatore del Popolo della famiglia, Adinolfi. I pm gli contestano una truffa da 4,7 milioni di euro

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