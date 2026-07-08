Truffa da 4,7 milioni con le scommesse online | Mario Adinolfi ai domiciliari

Da puntomagazine.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giornalista e leader politico è stato posto agli arresti domiciliari. Le autorità hanno aperto un’indagine su un sistema di scommesse collettive coinvolto in una truffa da circa 4,7 milioni di euro. Le accuse riguardano presunte irregolarità nelle operazioni di gioco online. L’indagine è ancora in corso e non sono stati forniti ulteriori dettagli.

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Roma, arresti domiciliari per il giornalista e leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi: indagini su presunte truffe legate a un sistema di scommesse collettive. Arresti domiciliari nei confronti del giornalista romano e leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi. Ad emettere l’ordinanza cautelare il Gip del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica. Ad eseguire il provvedimento i militari della Guardia di Finanza del Comano Provinciale di Roma. Adinolfi è indagato, per truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell’attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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