La Guardia di Finanza ha arrestato il leader de Il Popolo della Famiglia, un giornalista, con l’accusa di aver truffato per circa 5 milioni di euro e di evasione fiscale. L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari. L’indagine ha portato al suo fermo, che segue un’indagine per presunte irregolarità finanziarie e fiscali.

La Guardia di Finanza ha arrestato Mario Adinolfi, giornalista e leader del movimento Il Popolo della Famiglia, con le accuse di truffa ed evasione fiscale. La notizia è stata anticipata dal quotidiano La Repubblica, secondo il quale per la Procura di Roma: “ I l presunto sistema avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro; altri 400mila euro sarebbero invece il frutto dell’evasione fiscale contestata dagli investigatori”. Il giornalista è indagato per truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell’attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi. Contestualmente all’ordinanza di... 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Arrestato Mario Adinolfi: accuse di truffa da 5 milioni ed evasione, il leader de Il Popolo della Famiglia ai domiciliari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Roma, Mario Adinolfi ai domiciliari: le accuse di truffa ed evasione

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mario Adinolfi ai domiciliari: accuse di truffa ed evasione fiscale

Mario Adinolfi arrestato a Roma: ai domiciliari per truffa ed evasione fiscaleUn giornalista e leader di un movimento politico è stato arrestato a Roma e messo agli arresti domiciliari.

Temi più discussi: Mario Adinolfi arrestato a Roma. Le accuse: truffa milionaria ed evasione fiscale; Mario Adinolfi è stato arrestato: Truffa ed evasione fiscale con la scommessa collettiva; Mario Adinolfi arrestato a Roma per truffa ed evasione fiscale a causa della sua scommessa collettiva; Mario Adinolfi arrestato a Roma: 'Truffa da 5 milioni' con la 'scommessa collettiva', i segreti sul patrimonio.

Mario Adinolfi arrestato, le accuse di truffa ed evasione fiscale: i guai dall'inchiesta sulle scommesse partita delle Iene - Il video x.com

Mario Adinolfi arrestato a Roma per truffa ed evasione fiscale: è ai domiciliariMario Adinolfi è stato arrestato a Roma dalla Guardia di Finanza con l'accusa, tra vari reati, di truffa ed evasione fiscale: adesso si trova agli arresti domiciliari. La notizia è stata anticipata da ... tg24.sky.it

Mario Adinolfi arrestato, le accuse di truffa tramite scommessa collettiva ed evasione fiscale da 400mila euroMario Adinolfi è stato arrestato all’alba con le accuse di truffa ed evasione fiscale. Per il giornalista, scrittore e leader del Popolo della Famiglia, sono scattati i domiciliari. Il provvedimen ... affaritaliani.it