Arrestato Mario Adinolfi | accuse di truffa da 5 milioni ed evasione il leader de Il Popolo della Famiglia ai domiciliari
La Guardia di Finanza ha arrestato il leader de Il Popolo della Famiglia, un giornalista, con l’accusa di aver truffato per circa 5 milioni di euro e di evasione fiscale. L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari. L’indagine ha portato al suo fermo, che segue un’indagine per presunte irregolarità finanziarie e fiscali.
La Guardia di Finanza ha arrestato Mario Adinolfi, giornalista e leader del movimento Il Popolo della Famiglia, con le accuse di truffa ed evasione fiscale. La notizia è stata anticipata dal quotidiano La Repubblica, secondo il quale per la Procura di Roma: “ I l presunto sistema avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro; altri 400mila euro sarebbero invece il frutto dell’evasione fiscale contestata dagli investigatori”. Il giornalista è indagato per truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell’attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi. Contestualmente all’ordinanza di... 🔗 Leggi su Notizie.com
Roma, Mario Adinolfi ai domiciliari: le accuse di truffa ed evasione
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