Ovs assume più di 300 lavoratori in tutta Italia anche alla prima esperienza

Notizia in breve

Ovs sta assumendo oltre 300 lavoratori in tutta Italia, con offerte rivolte sia a persone alla prima esperienza sia a professionisti con precedenti. Le posizioni disponibili riguardano ruoli nei negozi, nell'area logistica, nel coordinamento e negli uffici aziendali. La campagna di selezione interessa diverse regioni e copre varie figure professionali. Le assunzioni sono parte di un piano di ampliamento del personale volto a rafforzare le attività commerciali e amministrative del gruppo.