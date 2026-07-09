Ovs assume più di 300 lavoratori in tutta Italia anche alla prima esperienza
Ovs sta assumendo oltre 300 lavoratori in tutta Italia, con offerte rivolte sia a persone alla prima esperienza sia a professionisti con precedenti. Le posizioni disponibili riguardano ruoli nei negozi, nell'area logistica, nel coordinamento e negli uffici aziendali. La campagna di selezione interessa diverse regioni e copre varie figure professionali. Le assunzioni sono parte di un piano di ampliamento del personale volto a rafforzare le attività commerciali e amministrative del gruppo.
Il Gruppo Ovs ha avviato una nuova campagna di selezione per inserire circa 300 nuove risorse nei negozi di tutta Italia. Le opportunità di lavoro riguardano diversi profili professionali, da inserire nei punti vendita, in area logistica e al coordinamento, negli uffici aziendali. Le assunzioni interessano diversi marchi del gruppo, tra cui Ovs, Upim, Stefanel, Blukids e Croff, e coinvolgono numerose sedi distribuite sul territorio nazionale. Quali sono i profili ricercati. Le nuove opportunità di lavoro riguardano principalmente i negozi del gruppo presenti in tutta Italia, ma anche le strutture centrali e i reparti dedicati alla logistica. Il maggior numero di posizioni, però, riguarda il settore retail, con inserimenti nei negozi dei diversi brand del gruppo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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