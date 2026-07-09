Ostia Mare in Serie C Onorato annuncia i lavori per lo stadio Stella Polare

Ostia si appresta a disporre di uno stadio conforme alle esigenze della Serie C. L’annuncio dei lavori per lo stadio Stella Polare è stato dato dall’assessore allo Sport e ai Grandi Eventi di Roma Capitale, intervenuto a una trasmissione radiofonica. La comunicazione riguarda un intervento di riqualificazione o costruzione dell’impianto sportivo, senza dettagli specifici sui tempi o i fondi coinvolti.

Roma, 9 luglio 2026 – Ostia si prepara ad avere uno stadio adeguato alla Serie C. Ad annunciarlo è Alessandro Onorato, assessore allo Sport e ai Grandi Eventi di Roma Capitale e leader di Progetto civico per l’Italia, intervenuto ad AdnTalks. Al centro dell’intervista, rilasciata al direttore Davide Desario, il futuro dell’Ostia Mare e il ruolo di Daniele De Rossi nella rinascita sportiva del club. Onorato: “Con De Rossi scritta una pagina enorme”. “Con Daniele De Rossi abbiamo scritto una pagina enorme, quella dell’Ostia Mare, che è andata in Serie C ed è stata protagonista di una rinascita sportiva”, ha dichiarato Onorato all’Adnkronos. Il riferimento è al percorso dell’Ostia Mare, società storica del litorale romano, tornata al centro dell’attenzione sportiva dopo la crescita culminata con l’approdo tra i professionisti. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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