La storica imbarcazione in legno della Marina Militare, Stella Polare, è stata sottoposta a interventi presso il Cantiere Valdettaro nella Spezia. Dopo i lavori di manutenzione, l’imbarcazione è pronta a tornare in mare e avviare una nuova campagna.

Stella Polare, la storica imbarcazione in legno della Marina Militare, è pronta a riprendere il mare dopo una serie di interventi realizzati presso il Cantiere Valdettaro della Spezia. Questo yawl bermudiano lungo 21 metri, varato nel 1965 dal Cantiere Sangermani, nel 2026 navigherà in Mediterraneo tra l’Africa e la Francia, percorrendo 3300 miglia in 80 giorni con a bordo gli allievi dell’ Accademia Navale di Livorno. Previsto a metà settembre l’incontro a Cagliari con altre unità storiche, tra cui il Vespucci al rientro dagli Usa, Nave Palinuro, Corsaro II e Chaplin. Negli ultimi mesi Valdettaro è intervenuto su altre barche della Marina, da Penelope del 1965 a Artica II del 1956 e scafi in legno come Umiak II, la goletta Vera Mary e il motoryacht Bradamante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La rotta di Stella Polare. Via alla nuova campagna dopo i lavori al Valdettaro

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