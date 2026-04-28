Terracina la Giunta accelera su Stella Polare | sì al progetto Pnrr

La Giunta comunale di Terracina ha approvato un atto che accelera le procedure per l’acquisizione dell’area chiamata “Stella Polare”, attualmente di proprietà del Demanio dello Stato. La decisione rappresenta un passaggio importante nel percorso di acquisizione di questa zona. La delibera è stata adottata il 28 aprile 2026 e riguarda l’avvio delle pratiche relative al progetto inserito nel PNRR.

Terracina, 28 aprile 2026 – Un nuovo passo verso l’acquisizione dell’area denominata “ Stella Polare ”, attualmente di proprietà del Demanio dello Stato. La Giunta Comunale di Terracina, infatti, nel ribadire la volontà di acquisire l’area a titolo gratuito, ha deliberato l’adesione al Progetto PNRR “Roma 4.0 ” per le azioni integrate di promozione delle nuove modalità di fruizione turistica del patrimonio culturale e religioso, e l’approvazione dello studio di fattibilità che comprende il rilievo dello stato dei luoghi, il progetto e i particolari. Come noto, l’Amministrazione Comunale era impossibilitata ad intervenire sull’area, in particolare sulla sosta indiscriminata dei camper, considerato che la competenza è dell’attuale proprietario, l’Agenzia del Demanio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: Nuova viabilità e strutture per le barche: la giunta dà il via al progetto su via San Giuliano Alla scoperta del Bodo/Glimt: freddo polare, campo sintetico e la stella ex MilanL’Inter nei playoff di Champions League se la vedrà con il Bodo/Glimt, club norvegese che gioca a pochi chilometri dal Circolo Polare Artico. Tutti gli aggiornamenti Terracina, la Giunta accelera su Stella Polare: sì al progetto PnrrTerracina, 28 aprile 2026 – Un nuovo passo verso l’acquisizione dell’area denominata Stella Polare, attualmente di proprietà del Demanio dello Stato. La Giunta Comunale di Terracina, infatti, nel ri ... ilfaroonline.it Terracina, via libera al progetto per l’acquisizione dell’area Stella PolareUn nuovo passo avanti verso l’acquisizione dell’area Stella Polare da parte del Comune di Terracina. La Giunta ha deliberato l’adesione al progetto PNRR Roma 4.0, approvando anche lo studio di fat ... radioluna.it