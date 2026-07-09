All’ospedale di Venezia, il reparto di pediatria segnala bambini con disturbi alimentari già a otto anni. Nel 2023, circa il 25% dei parti sono stati cesarei, una percentuale superiore ai limiti richiesti per mantenere aperti i reparti di Ostetricia. Nel 2025, sono stati registrati 294 parti, in linea con le aspettative. La tendenza dei cesarei elevati e le difficoltà nel garantire un numero minimo di parti mettono in discussione la sostenibilità del reparto.

A inizio anno si viaggiava attorno al 25 per cento, cioè un parto su quattro era un parto cesareo. Troppo, secondo gli standard richiesti per poter tenere aperti dei reparti di Ostetricia che non arrivano al limite minimo di 500 parti all’anno: e il Civile di Venezia nel 2025 ne ha fatti 294 e quest’anno è in linea. Ma grazie a un lavoro coordinato dal nuovo primario di Ginecologia Michele Vanin, arrivato sei mesi fa dal Friuli, ora la percentuale è scesa al 14 per cento, un punto sotto quanto richiesto. «Ci siamo seduti assieme e abbiamo rivisto quanto fatto prima, mettendoci in discussione e facendo però capire che non c’era alcun processo, che nessuno era sotto accusa», spiega Vanin. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Ospedale civile di Venezia, l'allarme di pediatria: «Bambini con disturbi alimentari già a 8 anni»

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