Salute mentale bambini e smartphone l’allarme degli psichiatri | Negli ultimi 10 anni c’è stata una crescita di circa il 25% dei disturbi I rischi della tecnoferenza

Negli ultimi dieci anni, gli esperti hanno riscontrato un aumento di circa il 25% nei disturbi legati alla salute mentale tra i bambini, legato anche all’uso degli smartphone. La presenza costante di dispositivi digitali e il comportamento di alcuni genitori, che spesso dedicano più attenzione allo schermo che ai figli, hanno portato a preoccupazioni riguardo agli effetti sulla crescita e sul benessere dei più piccoli.

Quando un genitore fissa lo schermo del cellulare ignorando il proprio figlio, si innesca un meccanismo psicologico insidioso. Se una madre trascorre oltre il 27% del tempo al telefono mentre si trova sola con il bambino, il piccolo percepisce un forte senso di abbandono. Questa grave mancanza di attenzioni lo porta a sentirsi invisibile e, inevitabilmente, lo espone allo sviluppo di insicurezze profonde, favorendo la comparsa di ansia e depressione. Il tema è stato affrontato con grande cura durante il congresso nazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (Sipps) tenutosi a Napoli il 3 maggio, reso noto da Dire. In...🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Salute mentale, la Fials lancia l’allarme: "Psichiatri assenti nell’area Sud della provincia"La grave carenza di dirigenti medici psichiatri e di numerose altre figure professionali nel Dipartimento di Salute Mentale dell’area Sud della... Salute mentale degli adolescenti ed emergenza smartphone, Pellai: “Vietare i cellulari prima dei 13 anni”In una recente intervista rilasciata al quotidiano "La Repubblica", Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva presso l'Università... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Salute mentale giovanile, il peggioramento precede il Covid; Salute mentale dei giovani. L'allarme dell'Ocse: In declino da un decennio. Peggiorate del 3-16% l'anno in 9 paesi su 11; Salute mentale bambini e smartphone, l'allarme degli psichiatri: Negli ultimi 10 anni c’è stata una crescita di circa il 25% dei disturbi. I rischi della tecnoferenza; Salute mentale dei giovani: disagio crescente da oltre un decennio. Una mela al giorno riduce i capricci dei bambini, secondo uno studioSecondo un nuovo studio, l’alimentazione dei bambini può influire sulla loro salute mentale: chi consuma frutta e verdura mostra in media un comportamento migliore. it.euronews.com Perché dobbiamo continuare a chiederci che cos’è davvero la salute mentaleCuratore di un nuovo saggio sul tema in libreria per Einaudi, in questo estratto dal volume lo psichiatra qui si interroga sulla rivoluzione di Basaglia e ... repubblica.it Maggio è il mese della consapevolezza della salute mentale, ma le conoscenze in questo campo sono ancora limitate. - facebook.com facebook Parole per dirlo Al CNR un incontro su salute mentale e linguaggio responsabile, con esperti e la presentazione del “Vademecum – Informare sulla salute mentale”. #SaluteMentale #ComunicazioneResponsabile @CNRsocial_ bit.ly/3KzO7B1 x.com