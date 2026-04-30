Disturbi alimentari nei bambini come sospettarli cosa dire al pediatra e come comportarsi

In Italia, si stima che più di tre milioni di persone, tra bambini e adulti, siano coinvolte in disturbi dell’alimentazione. Quando si tratta di bambini, riconoscere i segnali di un problema può essere difficile, e spesso si ricorre al pediatra per un confronto. È importante sapere cosa comunicare e come comportarsi in modo da affrontare al meglio eventuali situazioni di disagio legate all’alimentazione infantile.

Le cifre dicono che in Italia i disturbi dell’alimentazione complirebbero, nelle diverse età, più di tre milioni di persone. Sono infatti davvero tanti i soggetti che fanno i conti con i diversi volti di queste problematiche, a partire dall’anoressia nervosa per giungere fino alla bulimia (spesso con alternanze delle due situazioni) e più in generale dei problemi legati all’alimentazione incontrollata. Ma c’è un altro dato di cui occorre tenere conto: in circa tre casi su dieci, queste condizioni riguardano adolescenti sotto i 14 anni, con un progressivo calo dell’età dell’esordio che addirittura si stabilizza intorno agli 8-9 anni. Insomma:...🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Disturbi alimentari nei bambini, come sospettarli, cosa dire al pediatra e come comportarsi Notizie correlate Disturbi alimentari nei bambini, cosa è l’ARFID: degli alimenti temono aspetto, consistenza, odore e perfino temperaturaDisturbo evitante/restrittivo dell’assunzione del cibo: proprio di questo soffriva il cinquenne Giulio, ridottosi a mangiare solo pasta e riso, come... Disturbi alimentari, quando il problema riguarda i bambini più piccoli. Come capirlo e cosa farePisa, 12 marzo 2026 – Quando si parla di disturbi dell’alimentazione si pensa spesso agli adolescenti. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Quali sono i dati sui disturbi alimentari nei bambini?; Disturbi alimentari precoci nei bambini: i segnali da non sottovalutare già in preadolescenza; Disturbi alimentari: benefici psicologici dopo 3 settimane di riabilitazione; Dal pediatra fino ai 18 anni di età, la proposta nella bozza della riforma Schillaci. Quali sono i dati sui disturbi alimentari nei bambini?Ad un mese dalla Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, data cardine per la sensibilizzazione sui Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), facciamo il punto sui dati più recenti che riguardano i ... elle.com Disturbi alimentari precoci nei bambini: i segnali da non sottovalutare già in preadolescenzaPerfino a 8-9 anni possono insorgere disturbi alimentari precoci. I pediatri dicono di fare attenzione a modifiche nelle abitudini ... bimbisaniebelli.it Per molto tempo i disturbi alimentari sono stati una presenza silenziosa nella sua vita: invisibile agli altri, totalizzante per lei. Oggi, a 50 anni, Maruska Albertazzi, autrice e regista, racconta quel dolore da un altro punto di vista: non solo come esperienza perso - facebook.com facebook