Oro | è escalation cassa integrazione Richieste lievitate il distretto trema

L’industria dell’oro sta affrontando un aumento delle richieste di cassa integrazione, con molte aziende, soprattutto medie e piccole, che stanno esaurendo i fondi disponibili. Le richieste sono cresciute notevolmente, mettendo sotto pressione il settore. Circa millecento aziende si trovano in difficoltà, con il plafond legale ormai quasi esaurito. La situazione evidenzia una crisi di liquidità che rischia di aggravarsi nel prossimo periodo.

C’è un "virus" che si infila tra le maglie dell’oro: si chiama cassa integrazione. Ormai buona parte delle millecento aziende, sopratutto medie e piccole, stanno esaurendo il plafond previsto dalla legge e cominciano a boccheggiare. Perchè la ripresa ancora non si vede, all’orizzonte c’è la fiera di Vicenza ma molti imprenditori che hanno già prenotato lo stand – circa duecento gli aretini all’appuntamento – non sanno se sarà lo snodo per la ripartenza, seppure graduale, oppure l’ennesima conferma dello stallo. La missione aretina a Roma per ora attende lumi dai ministeri delle Imprese e del Lavoro: si chiede il prolungamento degli ammortizzatori sociali, bombola di ossigeno temporanea per le imprese a corto di ordini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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