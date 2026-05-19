Cassa integrazione | aumentano richieste nel metalmeccanico 600 posti a rischio in Fvg
Nel primo quadrimestre del 2026, in Friuli Venezia Giulia si registra un aumento delle richieste di cassa integrazione nel settore metalmeccanico. Sono più le aziende che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali e crescono anche i lavoratori sospesi dall’attività. In particolare, si segnala che circa 600 posti di lavoro sono a rischio nella regione a causa di questa situazione. La crescita delle richieste coinvolge sia le imprese sia i dipendenti coinvolti.
Aumenta in Fvg il ricorso agli ammortizzatori sociali nel settore metalmeccanico, un incremento relativo al primo quadrimestre del 2026 che riguarda sia il numero di aziende coinvolte sia i lavoratori sospesi dall'attività. Lo afferma la Fim Cisl del Fvg. I numeriCome riporta Ansa, attualmente. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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