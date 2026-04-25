Primotecs allarme a Avigliana | il taglio della Cassa Integrazione

A Avigliana, l’azienda Primotecs ha annunciato la riduzione della Cassa Integrazione fino al 30 giugno, con un impatto diretto su 158 lavoratori. La misura comporta una diminuzione delle coperture salariali per i dipendenti interessati, lasciando alcune settimane di incertezza sul futuro occupazionale. La decisione è stata comunicata ai rappresentanti sindacali e alle autorità locali.

? Cosa sapere Taglio Cassa Integrazione Primotecs ad Avigliana riduce la copertura per 158 lavoratori al 30 giugno.. Calo commesse automotive rischia la chiusura dello stabilimento entro il 2026 per 160 dipendenti.. Il 24 aprile la decisione di tagliare la Cassa Integrazione Straordinaria per l’area di crisi della Primotecs ad Avigliana ha ridotto la copertura al 30 giugno, togliendo sei mesi di protezione a 158 lavoratori. In via Martin Luther King, il silenzio minaccia di sostituire il fragore delle presse e del metallo lavorato. Lo stabilimento, pilastro della metalmeccanica in Val di Susa specializzato nella forgiatura di componenti per motori e trasmissioni, affronta un momento di massima vulnerabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu

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