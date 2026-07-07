Aeroporto di Catania chiuso oggi per l’eruzione dell’Etna stop ai voli almeno fino alle 14
L’aeroporto di Catania è chiuso fino alle 14 a causa dell’eruzione dell’Etna, che ha provocato emissioni di cenere intense e continue. L’ultimo bollettino dell’Ingv conferma ancora l’allerta rossa per i voli. Lo scalo rimane chiuso a tutte le partenze e arrivi fino a nuovo ordine. Nessun volo è stato autorizzato a operare in questa fascia oraria. La situazione rimane sotto monitoraggio.
L’ultimo bollettino dell’Ingv di oggi segnala ancora allerta rossa per i voli a causa di “emissioni di cenere intense e continue”. Allo scalo di Catania persiste lo stop a tutti i voli fino a nuovo ordine. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Catania.
Aeroporti Catania e Comiso: al via percorso per privatizzazione Sac
Notizie e thread social correlati
Etna in eruzione, voli sospesi all’aeroporto di Catania: stop ad arrivi e partenze fino alle 14 – Il videoL’aeroporto di Catania ha sospeso tutte le operazioni di volo fino alle 14 di oggi a causa dell’attività dell’Etna.
Eruzione Etna: prolungato lo stop ai voli su Catania, blocco fino alle 14L’aeroporto di Catania rimane chiuso fino alle 14 a causa delle attività vulcaniche dell’Etna della notte tra domenica e lunedì.
Temi più discussi: Cenere dall'Etna, stop ai voli da e per Catania fino alle 14; Eruzione Etna, chiuso l'aeroporto di Catania: sospese attività di volo; Etna, spazio aereo dell’aeroporto di Catania chiuso fino alle 10 di martedì; Eruzione dell' Etna: aeroporto di Catania chiuso sino alle 10 di domani.
L’aeroporto di Catania sarà chiuso fino alle 10 di martedì a causa dell’eruzione dell’Etna x.com
Aeroporto di Catania ancora chiuso oggi, martedì 7 luglio, a causa dell’eruzione vulcanica dell’Etna. L’ultimo bollettino dell’Ingv segnala ancora allerta rossa facebook
L’aeroporto di Catania sarà chiuso fino alle 10 di martedì a causa dell’eruzione dell’EtnaL’aeroporto di Catania rimarrà chiuso fino alle 10 di martedì 7 luglio a causa di un’eruzione dell’Etna. Tutti i voli in partenza e in arrivo sono stati cancellati o dirottati verso altri aeroporti. L ... ilpost.it
Catania: aeroporto chiuso fino alle 14 di oggi per le nuove eruzioni dell'EtnaLa società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, in seguito alle attività vulcaniche della notte tra ieri 6 luglio e oggi 7 luglio, permane ... gazzettadelsud.it
Quanto è fiscale easyJet coi bagagli a mano? reddit