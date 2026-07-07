Aeroporto di Catania chiuso oggi per l’eruzione dell’Etna stop ai voli almeno fino alle 14

Da fanpage.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’aeroporto di Catania è chiuso fino alle 14 a causa dell’eruzione dell’Etna, che ha provocato emissioni di cenere intense e continue. L’ultimo bollettino dell’Ingv conferma ancora l’allerta rossa per i voli. Lo scalo rimane chiuso a tutte le partenze e arrivi fino a nuovo ordine. Nessun volo è stato autorizzato a operare in questa fascia oraria. La situazione rimane sotto monitoraggio.

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L’ultimo bollettino dell’Ingv di oggi segnala ancora allerta rossa per i voli a causa di “emissioni di cenere intense e continue”. Allo scalo di Catania persiste lo stop a tutti i voli fino a nuovo ordine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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