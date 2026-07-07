Aeroporto di Catania chiuso oggi per l’eruzione dell’Etna stop ai voli almeno fino alle 14

Notizia in breve

L’aeroporto di Catania è chiuso fino alle 14 a causa dell’eruzione dell’Etna, che ha provocato emissioni di cenere intense e continue. L’ultimo bollettino dell’Ingv conferma ancora l’allerta rossa per i voli. Lo scalo rimane chiuso a tutte le partenze e arrivi fino a nuovo ordine. Nessun volo è stato autorizzato a operare in questa fascia oraria. La situazione rimane sotto monitoraggio.