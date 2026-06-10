Bce blocca Revolut | limiti ai nuovi prodotti e all’espansione in UE

La Bce ha imposto a Revolut restrizioni sui nuovi prodotti e sull’espansione in UE. L’autorità di vigilanza ha rilevato carenze nei processi interni di conformità. Dopo una revisione esterna, i controlli di conformità saranno rafforzati e monitorati più strettamente. La misura riguarda anche limitazioni temporanee alla crescita dell’azienda nel mercato europeo. La decisione si basa su criticità riscontrate nei sistemi di gestione del rischio e di verifica delle attività.

Quali carenze nei processi interni hanno spinto la BCE a intervenire?. Come cambieranno i controlli di conformità dopo la revisione esterna?. Perché l'espansione extraeuropea di Revolut è stata bloccata dalle autorità?. Quali rischi reali comporta la velocità di lancio dei nuovi prodotti?.? In Breve Restrizioni imposte dalla BCE durante l'estate del 2025.. Revisione obbligatoria di funzioni legali e rischi tramite terze parti esterne.. Divieto di acquisizioni societarie in paesi situati fuori dall'Europa.. Lancio recente di mutui e conti dedicati agli adolescenti in Europa..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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