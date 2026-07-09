Organi collegiali a distanza modelli di | al regolamento d’Istituto delibere nota informativa ai docenti + documenti per DSGA e segreterie

Da oggi sono disponibili online vari documenti relativi a modalità di svolgimento degli organi collegiali a distanza, tra cui il regolamento d’Istituto, delibere e note informative destinate ai docenti. Sono inclusi anche materiali destinati a DSGA e segreterie. Questi file si trovano in un link riservato agli abbonati alla rivista “Gestire la scuola”. Per ricevere aggiornamenti, è possibile iscriversi al canale Telegram PLUS.

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