Organi collegiali a distanza come modificare il regolamento d’Istituto con testo già pronto all’uso e cosa deve fare il Dirigente Con nota informativa ai docenti

Da oggi è possibile modificare il regolamento d’Istituto per consentire lo svolgimento di organi collegiali a distanza. Il documento già predisposto include le modalità di svolgimento e le responsabilità del dirigente scolastico. È prevista anche una nota informativa da inviare ai docenti per comunicare le nuove procedure. I materiali sono disponibili tramite un link riservato agli abbonati a una rivista specializzata. Per ricevere aggiornamenti, è possibile iscriversi a un canale Telegram dedicato.

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