Organi collegiali a distanza ANP chiede chiarimenti al MIM | Non è scontata l’applicazione automatica del lavoro agile

L'Associazione Nazionale dei Presidi ha richiesto chiarimenti al Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla partecipazione a distanza degli organi collegiali, incluse le sedute deliberative. L’ANP ha precisato che l’applicazione del lavoro agile non è automatica e necessita di indicazioni specifiche per le modalità di partecipazione. La richiesta mira a chiarire le procedure da seguire e le condizioni per la presenza a distanza nelle riunioni ufficiali.

L’ANP chiede al Ministero dell’Istruzione e del Merito una precisazione attuativa sulla partecipazione a distanza alle sedute degli organi collegiali, comprese quelle a carattere deliberativo. La richiesta arriva dopo l’intesa raggiunta il 24 giugno 2026 e recepita dalla nota del Dipartimento per il sistema educativo del 30 giugno 2026, n. 3803. Secondo quanto ricostruito dall’associazione, l’Amministrazione ha ricondotto la partecipazione a distanza all’istituto del lavoro agile previsto dalla legge n. 812017. L’ANP ritiene però che questa interpretazione non sia del tutto scontata e chiede quindi un approfondimento. La questione, secondo l’associazione, riguarda lo svolgimento a distanza di alcune specifiche obbligazioni contrattuali e non necessariamente l’intera modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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