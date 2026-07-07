Le attività collegiali a distanza entrano nella fase operativa. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha inviato alle scuole la nota che ne regola lo svolgimento telematico. Il testo riguarda il Collegio dei docenti, i Consigli di classe, di interclasse e di intersezione e i GLO. Arriva a valle del confronto con le organizzazioni sindacali e apre a un nuovo modo di riunirsi.Come cambiano le attività collegiali a distanzaLa nota dà attuazione all'art. 44, comma 6 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021. Le scuole potranno svolgere online, in tutto o in parte, le riunioni con potere deliberativo. Rientrano nel perimetro il Collegio dei docenti, i Consigli di classe, di interclasse e di intersezione e i Gruppi di Lavoro Operativo. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

© Scuolalink.it - Riunioni telematiche a scuola e attività collegiali a distanza: le regole in una Nota del MIM, critica la UIL Scuola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Progetti FSE+ Scuola e competenze, dal 6 luglio nuove regole per firme, presenze e riprogrammazione delle attività. NOTAA partire dal 6 luglio 2026, entreranno in vigore nuove modalità per la rilevazione delle presenze nei progetti FSE+ del Programma nazionale “Scuola...

Riunioni collegiali, voto online e incontri da remoto: arriva la piattaforma certificata. Accordo MIM-SindacatiIl Ministero dell'Istruzione e i sindacati hanno firmato un accordo per creare una piattaforma certificata destinata a gestire riunioni collegiali,...

Argomenti più discussi: Riunioni online, dopo l’ufficialità sarà bene che gli istituti modifichino il Regolamento d’Istituto: indicazioni Anief per fruire della procedura; Riunioni docenti online, nota in arrivo. Pacifico (Anief): Non devono essere considerate eccezioni; Organi collegiali online, quali riunioni potranno svolgersi a distanza: nota Ministero Istruzione e Allegato tecnico; Riunioni organi collegiali anche online, le novità in arrivo dal Ministero dell'Istruzione: a breve una nota specifica.