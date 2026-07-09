Alle 12.25 parte la sesta tappa del Tour de France, con partenza da Pau e arrivo a Gavarnie-Gedre. La frazione include il Col D'Aspis e il Tourmalet, con un dislivello complessivo di 4100 metri su 186 chilometri. La salita finale si svolge sul Tourmalet, dove i ciclisti si affronteranno in una sfida tra due favoriti.

Da Pau a Gavarnie-Gedre il Col D'Aspis prima del Tourmalet e la salita finale per un totale complessivo di 4100 m e di 186 km. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Tour de France, dalle 12.25 la sesta tappa: sul mitico Tourmalet la sfida Pogacar-Vingegaard

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El puerto que esconde la puerta al mito… ¿Aspin o Tourmalet

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