Ora il diesel russo resta in Russia Per decreto

Il governo russo ha deciso di bloccare le esportazioni di diesel, in aggiunta a quelle di benzina e carburante per aerei, a causa dei danni causati da attacchi di droni ucraini al sistema produttivo nazionale. La misura è stata adottata con un decreto e prevede che ora il diesel prodotto nel paese rimanga all’interno dei confini nazionali. La decisione mira a garantire la stabilità dell’approvvigionamento interno di carburanti.

E così, sotto i colpi dei droni ucraini, che hanno danneggiato il sistema produttivo russo, il Cremlino ha dovuto decretare un divieto alle esportazioni di diesel, che va ad aggiungersi a quelli già varati sulla benzina e sul carburante per aerei. Una notizia così importante per i russi e per le loro attività economiche da essere diffusa sotto forma di trasmissione in diretta della riunione di Governo, presieduta da Putin, in cui è stata presa la decisione. Il divieto, che ha lo scopo di garantire rifornimenti sicuri al mercato interno, resterà in vigore (ma poi vedremo) fino fino alla fine di luglio, anche se gli esperti dicono che di fatto, se non di nome, un blocco delle esportazioni era già in corso. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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