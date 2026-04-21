Decreto sicurezza Meloni | Nessun pasticcio norma per i rimpatri resta ora dl ad hoc per rilievi di Mattarella - VIDEO

Il governo sta lavorando a un nuovo decreto legato al decreto Sicurezza, dopo che sono stati raccolti rilievi tecnici dal Quirinale e dagli avvocati. La norma sui rimpatri rimane in vigore, mentre si sta preparando un provvedimento specifico per affrontare le osservazioni ricevute. La procedura di conversione del decreto originale non consentiva modifiche rapide, motivo per cui si è deciso di intervenire con un nuovo provvedimento ad hoc.

"Sul decreto Sicurezza, che io non considero un pasticcio, stiamo raccogliendo i rilievi tecnici del Quirinale e degli avvocati, li trasformeremo in un provvedimento ad hoc perché non c'erano margini di tempo per la conversione del decreto per correggere la norma. Ma la norma rimane perché è di asso.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Dl Sicurezza, Meloni: Nessun pasticcio, ci saranno correttivi ma resta norma su avvocati

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