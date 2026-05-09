Benzina e diesel lo sconto sulla accise prorogato fino al 22 maggio | il decreto è in corso di pubblicazione

Il governo ha deciso di prorogare lo sconto sulle accise di benzina e diesel fino al 22 maggio. Il decreto che conferma questa misura, approvato il 30 aprile, è in fase di pubblicazione e dovrebbe essere pubblicato entro pochi giorni. La scadenza originale era prevista per il 10 maggio, ma la maggioranza aveva già annunciato l’intenzione di estendere la misura di due settimane.

Il taglio alle accise sui carburanti verrà prorogato. Il decreto varato dal governo il 30 aprile per estendere lo sconto su benzina e diesel è in scadenza domenica 10 maggio, ma la maggioranza si era già impegnata a prorogare la misura per altre due settimane. Ora il provvedimento è in dirittura.🔗 Leggi su Today.it

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