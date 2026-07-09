Operazione alto impatto nella Bassa | controlli a tappeto multate due sale slot

Nella notte tra il 4 e il 5 luglio, i carabinieri hanno effettuato un’operazione nella Bassa, con controlli su diverse attività commerciali. Durante l’intervento, sono state multate due sale slot per irregolarità nelle autorizzazioni e nelle norme di sicurezza. Sono stati ispezionati numerosi esercizi commerciali, con verifiche su documentazione e rispetto delle leggi. L’operazione ha coinvolto un numero consistente di militari e mezzi, con l’obiettivo di rafforzare la sorveglianza e contrastare eventuali irregolarità sul territorio.

Prosegue l’impegno dell’ Arma dei Carabinieri sul fronte della prevenzione e del controllo del territorio. Tra la serata del 4 luglio e le prime luci dell’alba di domenica 5, l’area della Bassa Bergamasca è stata interessata da un articolato servizio coordinato “ad alto impatto”, con l’obiettivo di essere un deterrente contro la microcriminalità e il degrado urbano. Il dispositivo ha visto scendere in campo una task force composta da circa 20 militari supportati da 10 pattuglie, con lo scopo primario di innalzare il livello di sicurezza percepita, contrastare i reati predatori e prevenire ogni forma di condotta illecita. L’azione di prevenzione ha garantito una presenza massiccia e altamente visibile nelle fasce orarie considerate più a rischio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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