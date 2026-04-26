Operazione anti-droga nella Bassa | controlli nelle aree di spaccio

Da bergamonews.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 24 aprile, forze dell’ordine hanno condotto un’operazione anti-droga nei territori boschivi di alcuni comuni della Bassa. Durante le attività, numerosi uomini e veicoli hanno presidiato le aree di spaccio nelle zone di Calcio, Pumenengo, Torre Pallavicina e Cividate al Piano. La presenza è stata massiccia e mirata a contrastare attività illecite legate alla droga.

Una massiccia presenza di uomini e mezzi ha presidiato nella giornata di venerdì 24 aprile i territori boschivi dei comuni di Calcio, Pumenengo, Torre Pallavicina e Cividate al Piano. In un’operazione ad alto impatto, i militari delle stazioni di Calcio e di Martinengo hanno realizzato un servizio di controllo straordinario del territorio, che ha riguardato aree potenzialmente sensibili. L’operazione ha permesso di controllare una trentina di veicoli e una cinquantina di persone, non limitandosi all’esecuzione di posti di controllo stradali ma interessando alcune zone impervie dei citati comuni. Il focus principale ha riguardato la frazione...🔗 Leggi su Bergamonews.it

In macchina con 40 grammi di cocaina: ventenne arrestato dai Carabinieri di Domodossola

Video In macchina con 40 grammi di cocaina: ventenne arrestato dai Carabinieri di Domodossola

Notizie correlate

Roma: operazione anti-droga, otto arresti a Tor Bella Monaca e Ponte di Nona. Focus su spaccio a giovani.Roma si confronta ancora una volta con l’ombra crescente dello spaccio di droga nelle sue periferie, con un’operazione delle forze dell’ordine che ha...

Operazione anti-droga nella casa circondariale di Ariano IrpinoDroga e telefoni in carcere: lodevole operazione della Polizia Penitenziaria nella C.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Maxi operazione anti-spaccio, scoperta gigantesca piantagione di marijuana: gli arresti anche in Brianza; Egna, droga in casa: sequestrati 54 grammi di marijuana, denunciato un 25enne; Ricercato per droga intercettato dalle Volanti nella parte bassa della città, 36enne in carcere; Maxi operazione antidroga a Reggio Emilia, smantellata rete di spaccio attiva da anni: eseguite 5 misure cautelari.

bassa operazione anti droga nellaOperazione anti-droga nella Bassa: controlli nelle aree di spaccioI carabinieri hanno controllato oltre trenta veicoli e cinquanta persone nelle zone più impervie, con il supporto degli elicotteri ... bergamonews.it

bassa operazione anti droga nellaEgna, droga in casa: sequestrati 54 grammi di marijuana, denunciato un 25enneAll’interno sono stati trovati circa 54 grammi di marijuana, tre sigarette elettroniche con liquido a base di thc e un bilancino di precisione, ritenuto funzionale alla preparazione delle dosi. Il ... altoadige.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.