Operazione anti-droga nella Bassa | controlli nelle aree di spaccio

Venerdì 24 aprile, forze dell’ordine hanno condotto un’operazione anti-droga nei territori boschivi di alcuni comuni della Bassa. Durante le attività, numerosi uomini e veicoli hanno presidiato le aree di spaccio nelle zone di Calcio, Pumenengo, Torre Pallavicina e Cividate al Piano. La presenza è stata massiccia e mirata a contrastare attività illecite legate alla droga.

Una massiccia presenza di uomini e mezzi ha presidiato nella giornata di venerdì 24 aprile i territori boschivi dei comuni di Calcio, Pumenengo, Torre Pallavicina e Cividate al Piano. In un’operazione ad alto impatto, i militari delle stazioni di Calcio e di Martinengo hanno realizzato un servizio di controllo straordinario del territorio, che ha riguardato aree potenzialmente sensibili. L’operazione ha permesso di controllare una trentina di veicoli e una cinquantina di persone, non limitandosi all’esecuzione di posti di controllo stradali ma interessando alcune zone impervie dei citati comuni. Il focus principale ha riguardato la frazione...🔗 Leggi su Bergamonews.it In macchina con 40 grammi di cocaina: ventenne arrestato dai Carabinieri di Domodossola Notizie correlate Roma: operazione anti-droga, otto arresti a Tor Bella Monaca e Ponte di Nona. Focus su spaccio a giovani.Roma si confronta ancora una volta con l’ombra crescente dello spaccio di droga nelle sue periferie, con un’operazione delle forze dell’ordine che ha... Operazione anti-droga nella casa circondariale di Ariano IrpinoDroga e telefoni in carcere: lodevole operazione della Polizia Penitenziaria nella C. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Maxi operazione anti-spaccio, scoperta gigantesca piantagione di marijuana: gli arresti anche in Brianza; Egna, droga in casa: sequestrati 54 grammi di marijuana, denunciato un 25enne; Ricercato per droga intercettato dalle Volanti nella parte bassa della città, 36enne in carcere; Maxi operazione antidroga a Reggio Emilia, smantellata rete di spaccio attiva da anni: eseguite 5 misure cautelari. Operazione anti-droga nella Bassa: controlli nelle aree di spaccioI carabinieri hanno controllato oltre trenta veicoli e cinquanta persone nelle zone più impervie, con il supporto degli elicotteri ... bergamonews.it Egna, droga in casa: sequestrati 54 grammi di marijuana, denunciato un 25enneAll’interno sono stati trovati circa 54 grammi di marijuana, tre sigarette elettroniche con liquido a base di thc e un bilancino di precisione, ritenuto funzionale alla preparazione delle dosi. Il ... altoadige.it Bassa energia e malattie autoimmuni Il nostro corpo produce continuamente energia per svolgere tutte le funzioni biologiche che ci mantengono in vita. Bassi livelli di energia influenzano l’umore, la qualità della vita, aumentano il rischio di malattie e riducono - facebook.com facebook Caro amico ti... fischio: il #Bologna a testa bassa sotto la Curva x.com