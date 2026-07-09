Dall’11 al 25 luglio torna Opera Seme Festival

Da lanazione.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 11 al 25 luglio 2026 si svolgerà a Arezzo la quarta edizione di Opera Seme Festival, con spettacoli di opera, musica, danza e teatro. La maggior parte degli eventi sarà gratuita, escluso il concerto finale che si terrà al Teatro Petrarca. La manifestazione prevede anche attività di formazione internazionale.

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Arezzo, 9 luglio 2026 – Arezzo si prepara ad accogliere la quarta edizione di Opera Seme Festival, in programma dall’11 al 25 luglio 2026: opera, musica, danza, teatro, formazione internazionale con tutti gli spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito ad eccezione del concerto finale al Teatro Petrarca. Opera Seme Festival è un progetto dedicato all’opera lirica, alla sua divulgazione e alla sua capacità di parlare al presente. Nato per avvicinare nuovi pubblici a un genere troppo spesso percepito come riservato a pochi, il Festival valorizza l’opera come una delle espressioni più alte e riconoscibili dell’identità culturale italiana, famosa nel mondo e capace ancora oggi di generare incontro, emozione e partecipazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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