Ondata di calore in attenuazione oggi giovedì 9 luglio | bollino rosso solo a Firenze

Oggi, giovedì 9 luglio, l'ondata di calore in Italia si attenua leggermente. Il Ministero della Salute ha annunciato un calo generale dei livelli di allerta, con l’eccezione di Firenze, che manterrà il bollino rosso. La maggior parte delle regioni avrà livelli di allerta più bassi rispetto ai giorni precedenti, ma la città toscana continuerà a registrare condizioni di elevata criticità. La riduzione riguarda l’intera penisola, fatta eccezione per la zona interessata.

Da oggi, giovedì 9 luglio 2026, piccola tregua dall'ondata di calore che sta interessando l'Italia. Il Ministero della Salute ha previsto un generale abbassamento dei livelli di allerta per le ondate di calore ad eccezione di Firenze che invece passerà a bollino rosso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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