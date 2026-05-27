Ondata di calore a Roma scatta il bollino rosso | allerta massima giovedì 28 maggio

Giovedì 28 maggio, a Roma, scatta il bollino rosso a causa di un’ondata di calore con temperature molto elevate. Negli ultimi giorni, tutta la penisola ha registrato un aumento record delle temperature, portando l’allerta massima prevista per questa giornata. La città si prepara ad affrontare il caldo intenso, con temperature che hanno superato i livelli abituali di questa stagione.

Roma, 27 maggio 2026 – Negli ultimi giorni è stato registrato un aumento record delle temperature in tutta la penisola. Non fa eccezione la Regione Lazio con la città di Roma. Ondata di calore da bollino arancione nella giornata di mercoledì 27 maggio 2026 mentre per giovedì 28 è previsto un incremento dell’allerta, come indicato nell’informativa ministeriale nazionale. Roma Capitale invita inoltre a scaricare l’app Acquea creata da Acea per segnalare le fonti di acqua a disposizione in città. Per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni eo interventi, è possibile contattare la Sala Coordinamento Intervento Operativo (SCIO), attiva H24, al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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