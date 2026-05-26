Giovedì sarà bollino rosso in quattro città italiane, con temperature sopra i livelli medi. L’ondata di caldo porta afa e umidità elevate in molte zone del paese. Le città coinvolte sono Bologna, Firenze, Roma e Torino. Le temperature massime previste superano di molto le medie stagionali, creando condizioni di grande disagio. Non sono segnalati altri eventi meteorologici estremi legati a questa ondata di calore.

AGI - Allerta caldo in Italia per questa prima, precoce ondata di calore sull'Italia, con temperature sopra la media, afa e umidità alle stelle. Ondata di caldo, le persone a rischio . Il bollettino quotidiano del ministero della Salute, inaugurato appena ieri per la stagione corrente, segnala già per giovedì quattro città da bollino rosso per il caldo, il massimo dell'allerta che indica "condizioni di emergenza (ondata di caldo) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche". Le città da bollino rosso. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ondata di caldo: giovedì bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino

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Le prossime 36-48 ore saranno le più calde di questa prima ondata. L’anticiclone raggiungerà il suo massimo di intensità, con valori ancora pienamente estivi e caldo più evidente soprattutto al Centro-Nord. Poi, tra giovedì e venerdì, qualcosa cambierà. I geo x.com

Pasti durante un ondata di calore? reddit

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