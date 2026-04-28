Recentemente, il GialappaShow ha ospitato la conduttrice di Splendida cornice come spalla, attirando l’attenzione sul ruolo di figure comiche femminili in tv. La presenza di Geppi Cucciari ha ricordato come sia possibile immaginare una televisione diversa, con personaggi che, tra Sanremo e i David, spesso trovano meno spazio di quanto meritino. La dinamica tra i protagonisti ha riacceso il dibattito sulla distribuzione delle occasioni nel panorama televisivo e cinematografico.

La risposta è evidente: perché sia Geppi Cucciari che la Gialappa's Band sono battitori liberi, e non c'è niente di più pericoloso per i dirigenti della televisione pubblica dare carta bianca a qualcuno che di fatto non è controllabile. L'estemporaneità delle battute di Geppi e dei Gialappi, la stessa che ha portato la conduttrice e attrice a incalzare l'allora ministro dell'Istruzione Gennaro Sangiuliano alla finale del Premio Strega di qualche anno fa dando vita a una delle scosse più memorabili e storiche di una premiazione che ogni anni seguono sempre meno spettatori, è la cosa più rischiosa che una rete televisiva possa permettersi, specie oggi che la società si è impermalosita a livelli indicibili.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - GialappaShow e Geppi Cucciari insieme: lo show è servito, ma perché non hanno, tra Sanremo e i David, lo spazio che meriterebbero?

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