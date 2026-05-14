Omicidio Chiara Poggi Garlasco | Procura di Pavia appunti ignoti per richiesta archiviazione di Sempio

A ottobre 2025 è stato trovato un appunto scritto a mano, lungo circa dieci righe, durante le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La Procura di Pavia ha analizzato il documento, che si compone di note anonime, e ha deciso di chiedere l’archiviazione del procedimento nei confronti di un sospettato. Le scritte non contengono elementi identificativi e sono state valutate come “ignote” dagli inquirenti.

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PAVIA – Si tratta di una decina di righe scritte a penna su un foglio. E’ l’appunto trovato a ottobre 2025, nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi, all’interno di un fascicolo del Nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016-2017 a carico del commesso. Appunti con correzioni a una bozza, anch’essa trovata là, della richiesta di archiviazione per il 38enne, poi “recepiti” nell’istanza definitiva degli allora pm. Per rintracciare l’autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia che indaga nel filone sulla corruzione.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: Procura di Pavia, appunti “ignoti” per richiesta archiviazione di Sempio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Garlasco, la Procura di Pavia rianalizza i pc di Stasi e Poggi Sullo stesso argomento Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: Sempio convocato dalla procura di Pavia. Il pm: “Unico colpevole”PAVIA – Andrea Sempio, indagato nelle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, è stato convocato dalla Procura di Pavia nelle nuove indagini... Delitto di Garlasco, procura di Pavia chiude le indagini: "Chiara Poggi uccisa da Sempio", accusato di omicidio volontarioNotificato all'indagato il 415 bis, secondo i pm Andrea Sempio avrebbe ammazzato Chiara Poggi dopo un'avance rifiutata La Procura di Pavia ha chiuso... Temi più discussi: Garlasco, Sempio e i video intimi di Chiara Poggi: dal movente all'omicidio, la ricostruzione dei carabinieri; Delitto Garlasco, chi è Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi; Garlasco, la ricostruzione dell’omicidio di Chiara Poggi in 3D con l’avatar di Andrea Sempio sulla scena del crimine; Così Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi: le nuove indagini riscrivono l'omicidio di Garlasco. #Juorno delitto #Garlasco, i #PM: #Sempio tornò consapevolmente davanti alla #villetta dopo l’omicidio di #ChiaraPoggi x.com Garlasco, il dna sotto le unghie di Chiara Poggi non è da contatto indiretto. Ecco la perizia che lo escludeMILANO Il 27 febbraio 2025 i carabinieri di Voghera notificano ad Andrea Sempio l'avviso di garanzia. E lui accusa il colpo. «Adesso ti dico», afferma in ... ilmattino.it Chiara Poggi potrebbe aver aperto la cartella ‘Militare’ prima dell’omicidio: la consulenza dei pm sui pcNon si esclude che Chiara (o Alberto, in orario imprecisato ma dopo le 22 del giorno 12 agosto 2007) possa comunque aver fatto doppio click sulla ... fanpage.it