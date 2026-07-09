Il Tribunale di Bergamo ha annullato il sequestro preventivo di 195.425 euro nei confronti di un consulente criminalista coinvolto nel caso dell’omicidio di Pierina Paganelli. La somma, precedentemente sequestrata per il reato di autoriciclaggio, deve essere restituita al destinatario. La decisione riguarda esclusivamente il sequestro e non le eventuali responsabilità penali. La restituzione della cifra è stata disposta dal tribunale.

Il Tribunale di Bergamo ha annullato il sequestro preventivo di 195.425 euro emesso a carico di Davide Barzan per il reato di autoriciclaggio e ha ordinato la restituzione della somma. Dissequestrate anche le borse firmate e gli oggetti di valore «congelati» dalla Guardia di finanza e rinvenuti nell'appartamento di Riccione del consulente criminalista nel caso dell'omicidio di Pierina Paganelli. In maggio infatti era stata eseguita una perquisizione nell'appartamento e nell'ufficio di Barzan su ordine della Procura della Repubblica di Bergamo che sta indagando il consulente per la bancarotta fraudolenta di una società per un ammontare complessivo di un milione di euro. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Davide Barzan, annullato il sequestro da 195mila euro al consulente criminalista nel caso dell'omicidio di Pierina Paganelli

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