La Corte d’Assise di Macerata ha stabilito l'ergastolo per Massimo Malavolta che ha ucciso la moglie Emanuela Massicci La Corte d’Assise di Macerata ha condannato all’ergastolo con tre mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta per l’omicidio della moglie Emanuela Massicci, uccisa il 19 dice. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Omicidio di Emanuela Massicci, ergastolo al marito Massimo Malavolta, disposti anche tre mesi di isolamento diurno

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